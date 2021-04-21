«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» по пенальти и вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России — 0:0 (4:1 — по пенальти).

Матч проходил в Грозном. Победный пенальти реализовал защитник самарцев Дмитрий Комбаров.

Отметим, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заменил вратаря перед серией пенальти — вместо Ивана Ломаева вышел Евгений Фролов, который взял два 11-метровых.

В финале «Крылья Советов» встретятся с победителем матча «Локомотив» — ЦСКА, который состоится сегодня, 21 апреля в 19.00 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России

1/2 финала

«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:0. Пенальти — 1:4

Серия пенальти: Сергеев — 0:1. Пуцко — 1:1. Рикарду Алвеш — 1:2. Янку — 1:2 (вратарь). Голенков — 1:3. Бериша — 1:3 (вратарь). Комбаров — 1:4.

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Пуцко, 90+5), Швец (Янку, 90+5), Харин (Мелкадзе, 67), Алмаси (Бериша, 53).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев (Фролов, 90+2), Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Зиньковский, Ежов (Кабутов, 86), Витюгов (Комбаров, 90+3), Рикарду Алвеш, Сергеев, Сарвели (Голенков, 82).

Предупреждения: Рикарду Алвеш, 5. Ненахов, 44. Ежов, 45. Ильин, 46. Анхель, 51. Семенов, 60. Швец, 66. Горшков, 74. Кабутов, 90+4.

Судьи: Москалев (Воронеж). Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва).

21 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».