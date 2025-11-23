Тюкавин — о матче с «Зенитом»: «Ждем всех болельщиков. «Динамо» нужна их поддержка»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин призвал болельщиков прийти на ответный матч FONBET Кубка России с «Зенитом».

— Впереди игра с «Зенитом», у вас есть задел.

— Задел есть, но я не знаю, большой он или нет для нашей команды. Поэтому будем стараться. Ждем всех болельщиков. Нам нужна их поддержка. Заключительный матч дома. Они сыграют большую роль в этой игре, будут помогать, заводить.

Ответный матч четвертьфинала пути РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» пройдет 27 ноября. Первая игра закончилась победой бело-голубых со счетом 3:1.