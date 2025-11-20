ЭСК: судья Сараев верно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче Кубка России против махачкалинского «Динамо»

ЭСК РФС рассмотрел обращение ЦСКА по эпизоду с назначенным пенальти в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (0:1).

Комиссия единогласно признала верным решение арбитра Ивана Сараева.

«Защитник ЦСКА Энрике До Кармо, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Динамо» Гамидом Агаларовым в собственной штрафной площади, совершил удар по ноге нападающего, который повлиял на возможность продолжения атакующих действий игроком «Динамо», — говорится в мотивировке ЭСК.

Второй матч между командами состоится 26 ноября на «ВЭБ Арене». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.