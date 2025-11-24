Казарцев назначен на матч «Рубина» с «Арсеналом» в Кубке России, Кукуляк — на игру «Нефтехимик» — «Ростов»

РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 1-го этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.

На игре между «Арсеналом» и «Рубином», которая пройдет 25 ноября в Туле, главным судьей будет работать Василий Казарцев. На матч «Нефтехимик» — «Ростов» (26 ноября) назначен Евгений Кукуляк, а на игру «КАМАЗ» — «Крылья Советов» (27 ноября) — Станислав Матвеев.

25 ноября (вторник)

«Торпедо» — «Балтика»: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Евгений Синянский, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Антон Анопа; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев; помощники судьи — Александр Туркин, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Максим Перезва; инспектор — Сергей Зуев.

26 ноября (среда)

«Нефтехимик» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Михаил Черемных; инспектор — Николай Иванов.

27 ноября (четверг)

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: судья — Станислав Матвеев; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Никита Новиков; инспектор — Олег Соколов.