Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:58

В «Ростове» высказались о судействе в матче против «Химок»: «Качеством последних 30 минут арбитр не может быть доволен»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе арбитров в матче с «Химками» (0:0, пенальти 7:6) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Судейство минут 55-60 было хорошего уровня. Были помарки, но в целом моменты трактовали одинаково, и судья не мешал командам играть. Что случилось дальше, не понимаю. Качеством последних 30 минут арбитр не может быть доволен. Понятно ли мне удаление Карпина и Онопко? Странные трактовки эпизодов, которые возмутили Карпина и Онопко. Следствием чего стало удаление», — сказал Рыскин «СЭ».

Главный арбитр матча Алексей Сухой удалил Карпина и Онопко после завершения основного времени встречи.

Валерий Карпин. КДК РФС рассмотрит удаление Карпина и Онопко в Кубке России. Оба специалиста приглашены на заседание

Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
Алексей Рыскин
1
Читайте также
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Зенит» снова заставит «Спартак» страдать? Возьми бонус до 15 000 без депозита и поставь на матч FONBET Кубка России
КДК РФС рассмотрит удаление Карпина и Онопко в Кубке России. Оба специалиста приглашены на заседание
Колосков: «Спартак» — средняя команда. «Зенит» фаворит предстоящего матча в Кубке России»
Куда пропало волшебство Клаудиньо? Ему наскучило в «Зените»?
«Спартак» — «Зенит»: во сколько начало трансляции матча Кубка России
«Урал» — «Локомотив», «Балтика» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС рассмотрит удаление Карпина и Онопко в Кубке России. Оба специалиста приглашены на заседание
Новости
RSS RSS
Все новости