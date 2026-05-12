КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и ЦСКА на матче Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС включил в повестку дня заседания, которое пройдет 14 мая, пять пунктов, касающихся поведения болельщиков во время финального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Игра проходила 6 мая на «Лукойл арене» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

На заседании КДК рассмотрит скандирование болельщиками обеих команд ненормативной лексики и оскорбительных выражений, использование пиротехнических изделий, а также демонстрацию фанатами ЦСКА несогласованного баннера оскорбительного характера.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 24 мая в «Лужниках».

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