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11 мая, 11:26

Бителло — о вылете «Динамо» из Кубка России: «У нас были нужные качества, чтоб добраться до финала»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник московского «Динамо» Бителло прокомментировал поражение бело-голубых от «Краснодара» (0:0, пенальти 5:6) в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Это был хороший матч, в котором все решили детали. Я считаю, что у нас были нужные качества, чтобы добраться до финала, но чуть-чуть не хватило. Нужно поскорее забыть этот матч и работать дальше, чтобы к следующему сезону стать сильнее.

— Тяжело было наблюдать за серией пенальти со стороны?

— Конечно, это сложно. Я всегда хочу помогать команде и хотел бы остаться, чтобы пробить пенальти, но почувствовал напряжение в задней части бедра, так что мы решили не рисковать, — цитирует Бителло пресс-служба «Динамо».

После 28 матчей «Динамо» с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся турах бело-голубые сыграют с «Краснодаром» (11 мая) и «Балтикой» (17 мая).

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Источник: ФК «Динамо» (Москва)
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Бителло
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