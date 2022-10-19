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Кавазашвили — об ошибках Мевли: «Любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик!»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу «Спартака» над «Факелом» (1:2) в Кубке России.

«Теперь мы знаем, что Мевлю нельзя ставить в основной состав. Не из-за того, что он сыграл руками, а потому, что он просто слабый игрок на своей позиции. Миха на ногах не стоит, любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик! Лучше своего воспитанника взять и по такому же принципу наигрывать его в команде, чем какого-то иностранца. По матчу могу сказать: мне нравится, что футболисты уже не отличают игру чемпионата от матча в кубке. Они выходят с такими же горящими глазами, как и в РПЛ. Это приносит результат», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну

«Спартак» набрал 12 очков после четырех встреч и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы В, «Факел» — на четвертой строчке, воронежцы не набрали ни одного очка за четыре игры.

Анзор Кавазашвили
Миха Мевля
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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