Кавазашвили — об ошибках Мевли: «Любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик!»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу «Спартака» над «Факелом» (1:2) в Кубке России.

«Теперь мы знаем, что Мевлю нельзя ставить в основной состав. Не из-за того, что он сыграл руками, а потому, что он просто слабый игрок на своей позиции. Миха на ногах не стоит, любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик! Лучше своего воспитанника взять и по такому же принципу наигрывать его в команде, чем какого-то иностранца. По матчу могу сказать: мне нравится, что футболисты уже не отличают игру чемпионата от матча в кубке. Они выходят с такими же горящими глазами, как и в РПЛ. Это приносит результат», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну

«Спартак» набрал 12 очков после четырех встреч и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы В, «Факел» — на четвертой строчке, воронежцы не набрали ни одного очка за четыре игры.