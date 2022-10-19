Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:50

Зиньковский назвал тяжелым матч «Спартака» с «Факелом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча 4-го этапа группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Факела» (2:1).

— Тяжелая игра. Было больше единоборств, длинных передач, так и думали, что все так будет. Как я после травмы? Все нормально со здоровьем.

— Многие ругают поле «Факела».

— Нормальное поле. Мы встречались с ребятами из «Факела», они сказали, что несколько недель назад было хуже.

— Что за потасовка была в конце?

— Не знаю, не видел, мы сидели с Соболевым и болтали.

— Большая разница — играть дома или в Воронеже?

— На нашем стадионе попроще. Поле в Москве привычнее нам, а в Воронеже — игрокам «Факела». На нашей поляне больше, шире. Кажется, мяч стелится лучше.

Красно-белые, набрав 12 очков, продолжают лидировать в своей группе. «Факел» занимает 4-е место (0 очков).

Антон Зиньковский
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Схватил за шею и ударил головой о стену». Великий велогонщик сел в тюрьму за абьюз
ВАДА не будет оспаривать оправдание хоккеиста Ничушкина
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Чернов — о победе над «Факелом»: «В Воронеже всегда тяжело играть, горды тем, что удалось дважды победить тут»
Кавазашвили — об ошибках Мевли: «Любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик!»
ЦСКА — «Торпедо»: гости реализовали пенальти
Абаскаль объяснил, почему Джикия не попал в заявку на матч с «Факелом»
Абаскаль — о матче с «Факелом»: «Я рад, что мы выиграли и идем дальше»
Промес после матча с «Факелом» обменялся футболками с бывшим защитником «Спартака» Брызгаловым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили — об ошибках Мевли: «Любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик!»

Чернов — о победе над «Факелом»: «В Воронеже всегда тяжело играть, горды тем, что удалось дважды победить тут»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости