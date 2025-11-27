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«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«КАМАЗ» и «Крылья Советов» сыграют в Кубке России 27 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«КАМАЗ» и «Крылья Советов» встретятся в первом этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 27 ноября. Начало игры на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
27 ноября 2025, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
Крылья Советов

Следить за ключевыми событиями игры «КАМАЗ» — «Крылья Советов» можно также в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 17.45 мск, за 15 минут до игры. Встречу также будут транслировать онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«КАМАЗ» в 6-м раунде Пути регионов обыграл «Челябинск» (0:0, пенальти — 4:3). «Крылья Советов» в группе В Пути РПЛ заняли третье место с 8 очками и попали в плей-офф нижней сетки.

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Кубок России
ФК КАМАЗ
ФК Крылья Советов (Самара)
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