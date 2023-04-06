Калешин: «Сам по себе этот формат Кубка России не очень справедливый»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин считает, что у FONBET Кубка России не очень справедливый формат.

«Сам по себе этот формат турнира не очень справедливый. Команды из разных лиг не в равных условиях. У клубов из РПЛ серьезное преимущество. Хотя с точки зрения интереса матч «Динамо» — «Акрон» вряд ли бы когда-то собрал почти 12 тысяч зрителей. Эта накрученность именно из-за того, что команды РПЛ вылетают, потом у них второй шанс. Сам интерес к турниру повысился. Плюс финансовая заинтересованность: каждый раунд оплачивается. Это влияет. Практически все выставляют основные составы», — цитирует Metaratings.ru Калешина.

«Акрон» на этой неделе обыграл «Динамо» и вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов»). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).