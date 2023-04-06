Ломаев — о судействе в матче Кубка России с ЦСКА: «Это ужас»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Мы пропустили гол, который никак не вытекал из логики игры. К сожалению, с нами это в последнее время часто случается. Мы играли, пацаны просто красавцы, бились..

— Фролов должен был выходить на пенальти?

— Да. Такое было два года назад в матче с «Ахматом».

— Кажется, у команды есть вопросы к судье.

— Конечно. Это ужас. Их защитник отдает вратарю, тот берет в руки — свободный ставят, но потом отменяет свое решение. Бред полный. Свистки все практически в пользу ЦСКА, желтые карточки только нашим игрокам. С рестарта нас хорошо отсудили только в игре с «Динамо». После этого нам не дают бороться, нам свистят любой фол. Это отговорка для слабых, но я констатирую факт — к судье есть вопросы, — цитирует Ломаева «РБ Спорт».