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Ломаев — о судействе в матче Кубка России с ЦСКА: «Это ужас»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Мы пропустили гол, который никак не вытекал из логики игры. К сожалению, с нами это в последнее время часто случается. Мы играли, пацаны просто красавцы, бились..

— Фролов должен был выходить на пенальти?

— Да. Такое было два года назад в матче с «Ахматом».

— Кажется, у команды есть вопросы к судье.

— Конечно. Это ужас. Их защитник отдает вратарю, тот берет в руки — свободный ставят, но потом отменяет свое решение. Бред полный. Свистки все практически в пользу ЦСКА, желтые карточки только нашим игрокам. С рестарта нас хорошо отсудили только в игре с «Динамо». После этого нам не дают бороться, нам свистят любой фол. Это отговорка для слабых, но я констатирую факт — к судье есть вопросы, — цитирует Ломаева «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Крылья Советов» пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-lomaev-sudejstvo-e-to-uzhas/
Иван Ломаев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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