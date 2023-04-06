Шитов: «Видно по игре, что в каждом матче «Крылья» заслуживают большего, но пока мяч не летит в ворота»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«Расстроены, что пропустили на последних минутах. Никому этого не хочется, но сегодня так произошло. Пропущенный гол? Думаю, был сильный прострел, и Глен Бейл не успел увидеть мяч. Он по инерции отскочил в ворота. Команда ничего особо не чувствует, все хорошо. Видно по игре, что в каждом матче мы заслуживаем большего, но пока мяч не летит в ворота. Нам нужно забить несколько мячей, чтобы обрести уверенность. Позиция команды в чемпионате? Если продолжим хорошо играть, то голы придут. У нас есть уверенность, что мы не опустимся», — цитирует «РБ Спорт» Шитова.

ЦСКА отправился в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом». «Крылья Советов» продолжат в Пути регионов Кубка России.