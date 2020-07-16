Иванов рассудит полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

Стали известны судейские бригады на полуфинальные матчи Кубка России, а также на перенесенную встречу 23-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Как ранее сообщил «СЭ», матч «Зенит» — «Спартак» рассудит Сергей Иванов.

Кубок России, 1/2 финала. 19 июля

«Урал» — «Химки»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Сафьян; резервный судья — Алексей Матюнин.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Адлан Хатуев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Андрей Богданов; резервный судья — Станислав Васильев.

Перенесенный матч 23-го тура Тинькофф РПЛ. 19 июля

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Алексей Ширяев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко.