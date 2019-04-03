18:27 | Футбол — Олимп - Кубок России

Историческое событие! Первое использование ВАР в России

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Система видеопомощи арбитрам (ВАР) была впервые использована во внутренних российских соревнованиях. Это произошло в первом матче 1/2 финала Олимп-Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом".

После видеопросмотра был удален полузащитник "Урала" Петрюс Бумаль. Сначала арбитр Алексей Еськов показал ему желтую карточку за удар локтем хавбека туляков Кантемира Берхамова. Судья лично посмотрел данный эпизод по монитору. 

Урал - Арсенал Т

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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