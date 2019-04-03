Историческое событие! Первое использование ВАР в России

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) была впервые использована во внутренних российских соревнованиях. Это произошло в первом матче 1/2 финала Олимп-Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом".

После видеопросмотра был удален полузащитник "Урала" Петрюс Бумаль. Сначала арбитр Алексей Еськов показал ему желтую карточку за удар локтем хавбека туляков Кантемира Берхамова. Судья лично посмотрел данный эпизод по монитору.

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