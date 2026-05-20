Источник: Барко может не сыграть за «Спартак» в суперфинале Кубка России

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко получил травму и может не сыграть в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром», сообщает Metaratings.ru.

Источник утверждает, что 27-летний аргентинец не принимал участия в тренировочных занятиях на поле.

Барко пропустил матч 30-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0). Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после игры заявлял, что у игрока повреждение, не уточнив характер травмы.

В сезоне-2025/26 аргентинец провел 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро. Контракт Барко со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года.

Суперфинал FONBET Кубка России сезона-2025/26 между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18.30 по московскому времени.

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