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Хавбек «Краснодара» Батчи назвал принципиальным матч против «Спартака» в суперфинале Кубка России

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи прокомментировал предстоящий суперфинал FONBET Кубка России против «Спартака».

«К финалу Кубка России против «Спартака» мы будем готовиться очень сильно, максимально, как мы готовились ко всем матчам. Для нас это будет достаточно принципиальная и важная игра с точки зрения той работы, которую мы делали в течение всего сезона. Мы проделали хорошую работу, к сожалению, не получилось в чемпионате России, но на следующую игру мы выйдем с настроем побеждать», — цитирует футболиста РИА «Новости».

Встреча между командами пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 по московскому времени.

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Источник: РИА Новости
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Жуан Батчи
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