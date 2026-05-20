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Количество зрителей на матчах Кубка России выросло почти в четыре раза за 10 лет

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о росте аудитории FONBET Кубка России почти в четыре раза по сравнению с сезоном-2016/17.

В сезоне-2025/26 на играх Кубка России побывали 1 263 719 болельщиков. Это рекордная посещаемость в истории турнира. Ранее рекорд составлял 1 225 121 человек. Он был установлен в сезоне-2024/25.

За минувшие 10 лет посещаемость матчей Кубка России увеличилась почти в четыре раза. В сезоне-2016/17 она составила 335 515 зрителей. С тех пор число болельщиков на трибунах во время игр турнира неуклонно растет.

24 мая в Москве на стадионе «Лужники» состоится суперфинал Кубка России. Начало матча, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар», запланировано на 18:00 по местному времени.

20 мая стало известно, что главным арбитром суперфинала назначен 28-летний Инал Танашев.

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