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Радимов — Соболеву: «Если после матча рассказываешь, что будешь драться за товарищей, так выходи драться! Зачем бьешь со спины?»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о действиях форварда «Спартака» Александра Соболева в матче против петербургского клуба в Кубке России.

— Я был на стадионе и хочу заметить, что детишки из футбольной школы смеялись над тем, как играл Соболев, — приводит слова Радимова «РБ Спорт». — Потерять все, что можно, техническое оснащение на столь низком уровне, что ни в какие ворота не лезет... Это если про спортивный акцент говорить. Честно говоря, я вообще не понимаю, что этот футболист делает в «Спартаке». Бывает, он забивает, но забивать — это одно. А техническое оснащение на низшем уровне. На футбольном поле от него всегда исходят какие-то провокации — он хочет быть заметен именно этим. Ладно, ты можешь так себя вести, если ты умеешь играть в футбол, а Соболев играть в футбол не умеет.

— Но он был активным участником послематчевой драки, получил красную и после матча сказал, что всегда будет биться за своих товарищей.

— Если мы сейчас перенесемся во времени, вспомним драку в матче «Сатурна» с ЦСКА, также «стенка на стенку», но там люди били в лицо друг другу. Это мужики бьются. Соболев же выскочил со скамейки и начал бить всех со спины. Окей, ты подлый, ты такое сделал. Но когда ты еще после матча выходишь и рассказываешь в интервью, что будешь драться за своих товарищей?! Так ты выходи драться! Ты зачем бьешь со спины? Этого я не понимаю. Как не понимаю и того, что он что-то полез доказывать тренеру «Зенита» Игорю Симутенкову. Симутенков был лучшим футболистом страны в 1994 году, Соболеву такого не добиться никогда в жизни. Да и вообще человеку, который старше тебя в два раза, вот так что-то рассказывать... Повторюсь, самое плохое и стыдное для Соболева в человеческом плане в этой истории — выйти к журналистам и говорить о том, как защищаешь товарищей, если сам бьешь со спины.

Драка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Может, в Питере стоило начать с драки, чтобы игра была веселее?» Эмоциональная реплика Романцева после матча «Зенит» — «Спартак»

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-sobolevu-esli-ty-govorish-chto-budesh-drat-sya-za-tovarishhej-tak-vy-hodi-i-deris-a-ne-podlo-bej-so-spiny/
Александр Соболев
Владислав Радимов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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