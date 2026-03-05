Хавбек «Локомотива» Вера: «Вопрос с весом закрыт. Рад, что вернулся»
Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера поделился мнением о матче с «Арсеналом» (2:1) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
На 10-й минуте аргентинец заменил травмированного Сергея Пиняева. Матч стал для Веры дебютным за «Локомотив».
— Как оценишь игру?
— Здорово, что вернулся в строй. Это было дело принципа. Вдвойне приятно, что игра победная.
— Как твоя форма?
— Вопрос с весом закрыт. С физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся.
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