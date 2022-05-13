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Сегодня, 11:11

Таски надеется на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Динамо».

«Я думаю, что у «Спартака» есть большой шанс успешно завершить этот неудачный сезон. «Динамо» проводит очень хороший сезон, но это дерби в финале Кубка России — вообще не важно, как вы выступали на протяжении всего сезона. Я уверен, что «Спартак» будет готов к этой игре, и надеюсь на их победу. Потому что она поможет забыть этот сезон в РПЛ и с хорошим настроением поможет идти в новый», — сказал Таски «СЭ».

Матч пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» (Москва, Россия).

Сердар Таски
ФК Спартак (Москва)
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