Таски надеется на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Динамо».

«Я думаю, что у «Спартака» есть большой шанс успешно завершить этот неудачный сезон. «Динамо» проводит очень хороший сезон, но это дерби в финале Кубка России — вообще не важно, как вы выступали на протяжении всего сезона. Я уверен, что «Спартак» будет готов к этой игре, и надеюсь на их победу. Потому что она поможет забыть этот сезон в РПЛ и с хорошим настроением поможет идти в новый», — сказал Таски «СЭ».

Матч пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» (Москва, Россия).