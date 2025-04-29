Станкович: «В этом сезоне команда Лички провела много хороших матчей, но порой соперник действует лучше и быстрее»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал комбинацию команды, которая привела к победному голу в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против московского «Динамо» (2:1).

— Марцел Личка сказал, что много раз разбирал с командой комбинацию, в ходе которой «Спартак» забил победный гол. Как вам все время удается доводить ее до голевого удара?

— Прежде всего, хотелось бы отдать должное Личке. В этом сезоне его команда провела много хороших матчей. Команда очень неудобная, очень сильный соперник. Мы в этом году тоже провели много хороших матчей, во многом за счет индивидуальных качеств игроков. Но на игроков в таких моментах не стоит злиться. Порой просто соперник в такие моменты действует лучше и быстрее. Ты можешь дойти до какого-то лимита, но соперник преподнесет тебе сюрприз.

«Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России и сыграет против победителя матча «Локомотив» — «Ростов».