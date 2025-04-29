Футбол
29 апреля, 23:25

Кахигао о победе «Спартака» над «Динамо» в Кубке: «Мы должны быть удовлетворены результатом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (2:1) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы должны быть удовлетворены результатом. Тяжелая игра. Очень важный матч с серьезным и историческим соперником», — сказал Кахигао.

Также функционер оценил акцию «Бессмертный полк», которая прошла перед началом игры. Российские футболисты команд вышли на поле с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а матч начался с минуты молчания.

«Это важно. Естественно помнить про такие моменты, разные для России и Европы. Это правильно», — добавил Кахигао.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором встретится с победителем матча «Локомотив» — «Ростов».

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
