Кахигао о победе «Спартака» над «Динамо» в Кубке: «Мы должны быть удовлетворены результатом»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (2:1) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы должны быть удовлетворены результатом. Тяжелая игра. Очень важный матч с серьезным и историческим соперником», — сказал Кахигао.

Также функционер оценил акцию «Бессмертный полк», которая прошла перед началом игры. Российские футболисты команд вышли на поле с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а матч начался с минуты молчания.

«Это важно. Естественно помнить про такие моменты, разные для России и Европы. Это правильно», — добавил Кахигао.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором встретится с победителем матча «Локомотив» — «Ростов».