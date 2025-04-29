Футбол
29 апреля, 23:17

Станкович: «Я доволен игрой Гарсии. Надеюсь, он разблокирует свои голы, и у него дальше пойдет дело»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович остался доволен игрой форварда Ливая Гарсии в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против московского «Динамо» (2:1).

27-летний футболист отличился на 50-й минуте встречи, забив первый гол за красно-белых. Он перешел в московский клуб из АЕК в феврале 2025 года.

— Сегодня вы играли в два форварда. Гарсия провел свой лучший матч за «Спартак». Какую установку вы давали ему на игру?

— Я доволен сегодняшней игрой Ливая. Он играл и с фланга, и в центре атаки. Готовили такую игру и верили в нее. Если мы посмотрим на его гол, там была ситуация 2 в 2 в штрафной. Последовала идеальная подача — и он забил. Надеюсь, он разблокирует свои голы, и у него дальше пойдет дело.

— Если позволите, как и после дерби с ЦСКА, вопрос об эмоциях...

— Мне нечего сказать. Если вы меня каждый матч будете спрашивать про эмоции... Я готов говорить о футболе. Эмоции естественные для такого матча — для плей-офф. Эмоции будут при 35 тысячах зрителей, которые переживают за команду вместе с нами. Это совершенно нормально.

— Сегодня команда гораздо более хладнокровно действовала и держала голову холодной в отличие от дерби с ЦСКА.

— Хочу поблагодарить ребят. Им было непросто после прошлой игры. Было сложно восстановиться ментально и физически. И они сыграли блестяще. В какие-то моменты было сложно, но ребята бились, не сдавались через боль. Это была настоящая команда. Для тренера мечта — видеть 11 львов, которые на поле бьются ради одной цели.

Деян Станкович
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
  • руслан магомедов

    даянка -хряк ты совсем офигел , ты кто такой , ты фуфушка . Если хряка не остановить оно всех будет бить имбицил.

    30.04.2025

    • Бителло: «У «Динамо» еще есть шансы занять место как можно выше»

    Станкович: «В этом сезоне команда Лички провела много хороших матчей, но порой соперник действует лучше и быстрее»

    Takayama

