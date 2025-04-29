Тренер «Динамо» Личка: «Тюкавин — только кусочек пазла. Один Костя ничего не смог бы сделать без команды»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил, сможет ли потеря нападающего Константина Тюкавина из-за травмы смягчить позицию руководства бело-голубых по поводу его будущего в команде.

— Потеря Тюкавина может смягчить позицию руководства по поводу вашего будущего?

— Это жизнь, это спорт. Такое бывает. Снова приведу в пример «Манчестер Сити»: травмировался Родри — и команда на 5-6 месте в АПЛ. И у них есть куча отличных игроков, которые сидят на лавке. Что тут плакать? Тюка — важный игрок для команды. Он вырос в мастера. Но футбол — коллективная игра. Тюкавин — только кусочек пазла. Есть и другие игроки. Один Костя ничего не смог бы сделать без команды. Но, разумеется, будь он здоров, он добавил бы нам качества в решающих матчах. Но «бы» как раз мешает. В жизни нельзя рассуждать в условном наклонении. Нет Тюки, нет Артура, один только нападающий у нас остался — Мехди. Есть еще молодой Боков, но ему нужно набраться опыта. Молодые парни не могут выйти и сразу побеждать «Спартак» и ЦСКА. Нужно немного времени.

Во вторник, 29 апреля, бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России и завершили выступление в турнире.