29 апреля, 23:11

Тренер «Динамо» Личка: «Тюкавин — только кусочек пазла. Один Костя ничего не смог бы сделать без команды»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил, сможет ли потеря нападающего Константина Тюкавина из-за травмы смягчить позицию руководства бело-голубых по поводу его будущего в команде.

— Потеря Тюкавина может смягчить позицию руководства по поводу вашего будущего?

— Это жизнь, это спорт. Такое бывает. Снова приведу в пример «Манчестер Сити»: травмировался Родри — и команда на 5-6 месте в АПЛ. И у них есть куча отличных игроков, которые сидят на лавке. Что тут плакать? Тюка — важный игрок для команды. Он вырос в мастера. Но футбол — коллективная игра. Тюкавин — только кусочек пазла. Есть и другие игроки. Один Костя ничего не смог бы сделать без команды. Но, разумеется, будь он здоров, он добавил бы нам качества в решающих матчах. Но «бы» как раз мешает. В жизни нельзя рассуждать в условном наклонении. Нет Тюки, нет Артура, один только нападающий у нас остался — Мехди. Есть еще молодой Боков, но ему нужно набраться опыта. Молодые парни не могут выйти и сразу побеждать «Спартак» и ЦСКА. Нужно немного времени.

Во вторник, 29 апреля, бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России и завершили выступление в турнире.

Константин Тюкавин
Марцел Личка
