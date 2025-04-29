Футбол
29 апреля, 23:16

Бителло: «У «Динамо» еще есть шансы занять место как можно выше»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Динамо» Бителло после поражения в матче второго этапа 1/2 финала FONBET Кубка России от «Спартака» (1:2) подчеркнул, что бело-голубые еще могут побороться за попадание в тройку призеров чемпионата страны.

— В чем проблема, почему «Динамо» без трофеев?

— Я не согласен, что у нас все закончено, еще четыре игры [в чемпионате]. Нельзя говорить, что у нас нет надежд. Еще есть возможность занять высокое место.

— Как тогда оценишь игру «Динамо»?

— Считаю, что в общем и целом мы провели сезон неплохо. Мы потеряли очки в некоторых матчах, и мы почти дошли до финала кубка. У нас еще есть шансы занять место как можно выше. Будем продолжать работать каждый день.

После 26 туров «Динамо» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Динамо

Бителло
ФК Динамо (Москва)
