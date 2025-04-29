Футбол
29 апреля, 23:03

Личка: «Если в «Динамо» решат со мной расстаться — поеду домой. В Праге сейчас +22, а тут холодно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что спокойно воспримет возможную отставку из московской команды.

Во вторник, 29 апреля, бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России и завершили выступление в турнире.

— Руководство уже назвало итоги сезона неудовлетворительными. Если с вами не продлят контракт или уволят до его истечения, для вас это будет обидно? Считаете ли вы, что еще можете что-то дать команде?

— У меня в конце сезона кончается контракт. Со мной никто не разговаривал о продлении — ждут, как закончится сезон для команды. Если примут решение расстаться со мной уже завтра-послезавтра, то поеду домой. В Праге сейчас +22 и солнце, а тут холодно. Уже говорил жене, что спокойно поедем туда. Есть тренеры лучше меня — не вопрос. Но Пеп Гвардиола 7 лет пытался выиграть с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. И какие деньги туда вливались... Я только второй год в «Динамо», мы проделали отличную работу. Хороших матчей было больше, чем плохих. Футбол — это полные стадионы, болельщики, эмоции, игра... Читаю в соцсетях всякое. Но скажу, что эти два года команда всегда показывает хороший уровень игры. Только матч с «Ростовом» в этом году мне не понравился — это была катастрофа. Мои игроки должны биться на поле, стоять на ногах, а не падать от каждого касания. Помните, что сделал Гладышев в Казани? Он получил от меня потом. Сегодня вот было дерби — стой и борись, а не падай и не жди свистка.

В чемпионате России «Динамо» с 47 очками после 26 туров занимает пятое место. 47-летний Личка возглавляет команду из Москвы с 2023 года.

  • Спринт

    Схрямал свою пайку сопливенко-дырявенький ..? Как еща на вид плдвернешься -так еще схрамаешь прилюдно и неотвратимо. Ты сопливенькая чсонька ничто и никак .. и как бы не пыжелси .. в энтой ипостаси вонючегькой и будешь пребывать изначально, сугубо - от .. и до

    01.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Спирт, дед, давай и я тебе напишу. Ты убог, ужасен, скушен. Над тобой люди смеются и это правда. Да, ты болельщик ЦСКА и тебе в двойне стыдно болеть против Динамо. Но это так. Ты ущербен. Ты мудак, ты гомно, ты дерьмище, ты просто пидор. Ты никто. И давай больше про мою команду не будешь писать, ты не достоин этого. Ты должен вонять на помойке. Ты итак там воняешь. И свою позорные заслуги засунь себе в одно место, оно готов это все принять. Покедова дед, ты позор Россиии, как и Зенит!!!!

    01.05.2025

  • Алексей Волков

    ОН норм, оставить и дать еще поработать.

    30.04.2025

  • tulupp

    Зачем тогда писать? Смысл?

    30.04.2025

  • Спринт

    Любое Динамо - сугубо перпендикулярно ..

    30.04.2025

  • tulupp

    Ну так скажи в чем причина слабого футбола Динамо, а не выеживайся.

    30.04.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    дернул на чемпионство.

    30.04.2025

  • Gordon

    Были уже и отечественные, и не отечественные.

    30.04.2025

  • Gordon

    При Шварце они весну завалили целиком и полностью. Про это, почему-то, никто не вспоминает. А следовало бы.

    30.04.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    как минимум он играть пытается, и иногда получается, а тобой перечисленные это автобусники, которые дают антизрелище. Кроме Мостового, он вообще за гранью добра и зла

    30.04.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    в 2024 обидней было да, а сейчас то что. усиления нет, травмы ведущих игроков, он делает что может с этим составом

    30.04.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    Да норм тренер, играть пытаются и другим дает играть в отличии от махрового автобусника николича

    30.04.2025

  • bolelschik.volga34

    Черчес это вообще отствой. Когда отогда не вошли. А с казахами это вершина его тренерства!!!

    30.04.2025

  • bvp

    Саня Мостовой никуда не уезжает.

    30.04.2025

  • bolelschik.volga34

    Личка уже давно изжил себя. Это не тренер победитель, а размазня. Сколько можно ждать. Оборона как была проходным двором так и осталась. Как ответственный матч, так обязательно слив.

    30.04.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Сначала все так говорят, а потом эти же все "страшно скучают по РПЛ". ))

    30.04.2025

  • Спринт

    ты плюгвеньсо-сопливенький откедову ещо выполз .. сдрызлнесь юродь ..

    30.04.2025

  • Ikar

    Из года в год одно и тоже - не увольняйте тренера , дайте поработать - он не виноват , руководство тоже не виновато , дайте им тоже поработать ! Одни болелы как всегда только надеятся и помнят фразу нынешнего менеджмента что если и с этим тренеров ничего не выиграем - уйдем все ! Верите ? Все останутся при своем ! Пару лозунгов , обещаний и всё так же. Динамо проснись !

    30.04.2025

  • DANger_78

    "игроки должны биться на поле, стоять на ногах, а не падать.." Молодец Марцел, такие тренеры у нас нужны!

    30.04.2025

  • Спринт

    будешь прокурором .. дашь, и даже можешь .. не до зимы ..

    30.04.2025

  • Спринт

    .. иноземный дурак всегда кажется "мудрее" наших дураков ..**

    30.04.2025

  • Спринт

    Дундучёк сопливо-дилетантский, ты в футболе, ".. конечно понимаешь ", чуть более сапога стоптанно-дырявого .. на уровне ничто и никак. Таким из массовочки ногомяч мнится якобы футболом .. Даж иногда просвлетления не случается .. в очень-очень редком псевдо-разумении **

    30.04.2025

  • Такойвотболельщик

    Пусть едет. Дайте нам Валеру!

    30.04.2025

  • Спринт

    Личка только сейчас понял, что он безналичка. Игры у команды, как не было, ьак и нет. Что до якобы Ростова, что апосля оного. Даже в прошлом сезоне динамовцы вроде претендовали на чемпионство, не благодаря своему весьма средненькому уровню игры, а вследствии отсутствия даже такого уровня у окружающих команд. Игровой уровень нынешней РПЛ, настолько серенький, что выявлается отнюдь не сильнейший среди хороших, а всего лишь, луть более опережающий весьма средненькие команды. P.S. - вполне возможна рокировка .. чех в Оренбург, вытаскивать затопленников из болотв Пер.Лиги, а серб в Динамо, сугубо - затаскивать силовдвиженских на пьедестал ..

    30.04.2025

  • Пишу с дивана

    Какой-то джентльмен удачи. Говори на д Воркута. Почему Воркута на д? Я там сидел Ну, Воркута - ты тогда на а. Прага. Почему Прага? Там тепло

    30.04.2025

  • Динамов

    Шварц провалился в тренерской карьере после Динамо и доказал, что он вообще не тренер. Так что нет, не надо выбирать среди второсортных! Вот сюда заходим transfermarkt.world/trainer/verfuegbaretrainer/statistik и видим, что оказывается без работы полно топовых тренеров!

    30.04.2025

  • dimbrok

    Может «Динамо» стоит вернуть Шварца на пост главного тренера. При нем команда играла в отличный футбол, молодые игроки прогрессировали. На хрен легионеров, еврокубков нет, а с это мигрантской диаспорой все равно результата нет )). Взять в ОСНОВУ и наигрывать в каждом матче РПЛ следующие кандитатуры: Стас Бессмертный (защ.) + Виктор Окишор (полуз.) + Денис Боков (напад.) + Егор Смелов (полуз.) + Димон Александров (полуз.).

    30.04.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Поскромнее бы о себе любимом. А вообще, давно пора Динамо назначить отечественного тренера.

    30.04.2025

  • Rawalex

    не будь балаболкой и научись читать других людей внимательно. Я ни кого не обсираю, я критикую глупое решение Динамо приведшее к полному провалу сезона и неизбежному увольнению тренера.

    30.04.2025

  • Упёртый русский

    Начало хорошее... А конец спича отдаёт зенитовской обидой. Не будь тряпкой и не обсирай отобравших решающие очки соперников - не по мужски это...

    30.04.2025

  • Rawalex

    Да купит Галицкий оставшиеся игры, что вы, как в детском саду ей Богу. Тормознуть Быков может только ЦСКА если упрётся и Оренбург, но это малореально. Так что Краснодар можно смело поздравлять.

    30.04.2025

  • Упёртый русский

    Состав у него был вполне приличный, результатов нет от слова совсем. Чем энтот Личка лучше того же Черчесова? Или Юрана? Да ничем. Даже не факт, что Личка лучше Мостового. В общем, у нас своих хватает! Чемодан, вокзал, Прага!

    30.04.2025

  • Rawalex

    А какие к Семаку претензии? Зенит идёт вторым и продолжает борьбу за Кубок. Траты клуба на усиление меньше поросячьих, результаты лучше. По сезону будет точно 60+ очков, а значит это не Зенит провалился, а Краснодар на везении очков перебрал. Невозможно же всё и всегда выигрывать, в спорте и случайности бывают, тем он и интересен. Ну а Динама, если существует для "тормознуть Зенит" и просрать все свои собственные задачи - пора расформировывать. Это не клуб, а недоразумение.

    30.04.2025

  • Футболист Сапогов

    Задача на сезон не выполнена. Я конечно понимаю: одновременно медали и кубок - это жирновато будет. Но хотя бы что-то. НИЧЕГО, значит сезон уже провален. Марцел, мужик ты нормальный, но мягковатый сильно. Такие не выигрывают трофеи. Нет, иногда конечно случается, но очень-очень редко. Свой шанс ты проиграл в мае 2024.

    30.04.2025

  • mayorsgb

    Задача на сезон выполнена? А что там с матчем 30 тура? Слить Краснодару. Выполнено? Нет. Так что пусть пан потрудится. А то вдруг он Зенит напрасно тормознул?

    30.04.2025

  • mayorsgb

    Э-э-э... 0:1 в Питере и 1:1 в Москве. Кого-кого он там дёрнул? И за что именно? ))))

    30.04.2025

  • mayorsgb

    Чтобы совсем замёрз? )

    30.04.2025

  • Динамов

    Личка, ты билеты сходи купи заранее на поезд для себя и всей своей недотренерской бригады - а то мало ли что! Вдруг в день увольнения билетов не будет, а в Мосвке холодно и вы простудитесь))

    30.04.2025

  • 6E3YMHblU_MUXAH

    Ему бы в Питер, тут Семак и Ротенберг несменяемые независимо от результата)

    30.04.2025

  • fell62

    была задача тормознуть Зенит Сан-Пауло))), следующий на выход Сэрожа...

    30.04.2025

  • fell62

    Крендельки ждут ....давай досвидания...

    30.04.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    да ты сирожку позорного дернул за здрасьте! какое домой?

    29.04.2025

  • Jean4

    Я бы еще ему время дал. Хотя бы до зимы.

    29.04.2025

  • Valery Petrukhin

    Видимо, как узнал, что в Праге стало тепло, забил на всё. Замёрз бедный!

    29.04.2025

  • spar001

    будет большой ошибкой увольнять этого тренера... просто, нужно больше времени... к сожалению, многие клубные боссы не умеют терпеть... им вынь положь результат сразу, я это называю федун головного мозга - заразная болезнь:grin:...

    29.04.2025

  • Rawalex

    Усё пан Личка, сезон для Динамо сегодня закончился, собирайте чемоданы. Большой привет всем болелам Динамы, спорящим со мной по вопросу целесообразности субботней игры основным составом :joy:

    29.04.2025

    • Личка о втором голе «Спартака»: «Разбирали такие моменты последние 2 дня. Бывает, повторяешь 100 раз, но этого мало»

    Тренер «Динамо» Личка: «Тюкавин — только кусочек пазла. Один Костя ничего не смог бы сделать без команды»

    Takayama

