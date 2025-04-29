Личка: «Если в «Динамо» решат со мной расстаться — поеду домой. В Праге сейчас +22, а тут холодно»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что спокойно воспримет возможную отставку из московской команды.

Во вторник, 29 апреля, бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России и завершили выступление в турнире.

— Руководство уже назвало итоги сезона неудовлетворительными. Если с вами не продлят контракт или уволят до его истечения, для вас это будет обидно? Считаете ли вы, что еще можете что-то дать команде?

— У меня в конце сезона кончается контракт. Со мной никто не разговаривал о продлении — ждут, как закончится сезон для команды. Если примут решение расстаться со мной уже завтра-послезавтра, то поеду домой. В Праге сейчас +22 и солнце, а тут холодно. Уже говорил жене, что спокойно поедем туда. Есть тренеры лучше меня — не вопрос. Но Пеп Гвардиола 7 лет пытался выиграть с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. И какие деньги туда вливались... Я только второй год в «Динамо», мы проделали отличную работу. Хороших матчей было больше, чем плохих. Футбол — это полные стадионы, болельщики, эмоции, игра... Читаю в соцсетях всякое. Но скажу, что эти два года команда всегда показывает хороший уровень игры. Только матч с «Ростовом» в этом году мне не понравился — это была катастрофа. Мои игроки должны биться на поле, стоять на ногах, а не падать от каждого касания. Помните, что сделал Гладышев в Казани? Он получил от меня потом. Сегодня вот было дерби — стой и борись, а не падай и не жди свистка.

В чемпионате России «Динамо» с 47 очками после 26 туров занимает пятое место. 47-летний Личка возглавляет команду из Москвы с 2023 года.