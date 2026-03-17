Обляков — о разгромном поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Мы все виноваты в этом. Надеемся, вместе справимся»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги ответного матча против «Краснодара» (0:4) в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.
ЦСКА после победы в первой игре (3:1) уступил по сумме двух матчей и продолжит выступление в пути регионов турнира.
— Все, что было в раздевалке, останется в раздевалке. Мы сыграли неудовлетворительно. Надо исправляться. Хочется извиниться перед своими болельщиками. Нас не устраивает такой результат. Мы все виноваты в этом.
Удаления нам не помогли. Но и до удаления не получалось играть в свой футбол. Ничего не получалось.
Эмоциональная яма? Это давит на нас. Неприятно. Но надо выбираться. Надеемся, вместе мы справимся, — сказал Обляков.
(Мария Захарян)
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12 сен 15:20
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