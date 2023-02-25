Гладилин считает, что расистский скандал вокруг Вендела может быть провокацией

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал недоразвитым человеком, бросившего банан, в полузащитника «Зенита» Вендела.

«К ребятам все хорошо относятся, особенно к бразильцам у нас. Какой-то негодяй, если нашелся, это не значит, что все ульяновские болельщики такие. Это могло быть провокацией. Ситуация непростая и то, что бразильцы принимают гражданство — хорошая тема. Не всем это нравится, так что, не надо тут наказывать всех болельщиков. При чем здесь полный стадион? Из-за какого-то недоразвитого», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.