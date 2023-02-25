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Сегодня, 19:12

Адвокат рассказал, какое наказание грозит болельщику, бросившему банан в Вендела

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Адвокат Александр Добровинский рассказал, какое наказание грозит болельщику, бросившему банан в полузащитника «Зенита» Вале Вендела в матче FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

«Болельщику может грозить или штраф в размере от 300?000 до 600?000 рублей, или принудительные работы от 2 до 5 лет, если будет доказано, что там была группа лиц. Вот тут бы и пригодились паспорта болельщиков, кстати. Виновные были бы вычислены через 10 минут. А, вообще, это такие же расисты-негодяи, как и те мерзавцы, которые в некоторых странах отказываются лечить россиян», — приводит слова Добровинского Sport24.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-advokat-o-bolelshchike-kinuvshem-banan-v-vendela-mozhet-grozit-shtraf-ot-300-do-600-tysyach-ili-prinuditelnyye-raboty
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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