Адвокат рассказал, какое наказание грозит болельщику, бросившему банан в Вендела

Адвокат Александр Добровинский рассказал, какое наказание грозит болельщику, бросившему банан в полузащитника «Зенита» Вале Вендела в матче FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

«Болельщику может грозить или штраф в размере от 300?000 до 600?000 рублей, или принудительные работы от 2 до 5 лет, если будет доказано, что там была группа лиц. Вот тут бы и пригодились паспорта болельщиков, кстати. Виновные были бы вычислены через 10 минут. А, вообще, это такие же расисты-негодяи, как и те мерзавцы, которые в некоторых странах отказываются лечить россиян», — приводит слова Добровинского Sport24.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.