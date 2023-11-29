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Сегодня, 19:05

Абаскаль: «После матча с «Балтикой» кто-то получил перегруз или небольшую травму»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о состоянии игроков, которые не приехал на матч 1/4 финала FONBET Кубка России против «Оренбурга» (0:1).

— Некоторые игроки «Спартака» не приехали на матч с «Оренбургом» из-за простуды. Что с ними?

— У нас был непростой матч с «Балтикой». После этого матча кто-то получил простуду, кто-то перегруз или небольшую травму. Надеюсь, что все поправятся к предстоящей игре. Но с простудой ты никогда не угадаешь. Ребята нам очень нужны, их не хватало.

Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ. Встреча состоится в Москве.

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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