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Сегодня, 14:37

Анохин: «2DROTS однозначно надо готовиться к участию в следующем розыгрыше Кубка России»

Алина Савинова
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Футбольный функционер Сергей Анохин высказался о возможном участии медиаклуба 2DROTS в розыгрыше FONBET Кубка России в следующем сезоне.

«2DROTS однозначно надо готовиться к участию в следующем розыгрыше Кубка России. Судя по результатам товарищеских матчей медиаклубов, именно они должны играть и показывать результат, потому что их конкуренты не очень удачно сыграли с командами РПЛ. Ребята съездили на сборы, настояли на том, чтобы мы им помогли со сборами, и дали результат. Молодцы», — приводит «РБ Спорт» слова Анохина.

В сезоне-2022/2023 2DROTS принимал участие в FONBET Кубка России. На стадии 1/128 финала Пути регионов команда проиграла «Текстильщику» (1:1, пенальти — 3:5) и покинула турнир.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-anohin-2drots-odnoznachno-nado-gotovit-sya-k-uchastiyu-v-sleduyushhem-rozy-gry-she-kubka-rossii/
Кубок России
ФК 2Drots
Сергей Анохин
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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