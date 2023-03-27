Анохин: «2DROTS однозначно надо готовиться к участию в следующем розыгрыше Кубка России»

Футбольный функционер Сергей Анохин высказался о возможном участии медиаклуба 2DROTS в розыгрыше FONBET Кубка России в следующем сезоне.

«2DROTS однозначно надо готовиться к участию в следующем розыгрыше Кубка России. Судя по результатам товарищеских матчей медиаклубов, именно они должны играть и показывать результат, потому что их конкуренты не очень удачно сыграли с командами РПЛ. Ребята съездили на сборы, настояли на том, чтобы мы им помогли со сборами, и дали результат. Молодцы», — приводит «РБ Спорт» слова Анохина.

В сезоне-2022/2023 2DROTS принимал участие в FONBET Кубка России. На стадии 1/128 финала Пути регионов команда проиграла «Текстильщику» (1:1, пенальти — 3:5) и покинула турнир.