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Сегодня, 17:22

Гендиректор «ВТБ Арены» заявил о готовности стадиона принять финал FONBET Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении финала FONBET Кубка России на стадионе.

«ВТБ Арена» обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения турниров на высшем уровне, а качество нашего газона и система функционирования карты болельщика считаются лучшими в этом году среди всех стадионов РПЛ. График мероприятий на июнь позволяет принять финал Кубка, и мы будем рады предоставить наш стадион для такого статусного матча. В том числе, мы подали заявку на проведение Суперкубка России, который состоится 15 июля. У нас уже есть опыт сопровождения данного мероприятия, и мы готовы оказать организаторам всестороннюю поддержку, чтобы подарить гостям «ВТБ Арены» настоящий футбольный праздник», — сказал Лунтовский «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что возможных вариантов проведения игры рассматриваются стадионы «Динамо», «Нижнего Новгорода» и «Сочи».

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