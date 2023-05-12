Гранат: «Зачем проводить финал Кубка в «Лужниках», если не будет полная посещаемость?»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на информацию о возможном переносе финала FONBET Кубка России из «Лужников» на другой стадион.

«Зачем проводить в «Лужниках», если не будет полная посещаемость? Лучше взять стадион на 15-20 тысяч человек и провести там. В таком случае можно было бы рассмотреть вариант с проведением финала в каком-нибудь из регионов. Это помогло бы популяризации футбола в регионах. Не стоит ли проводить все большие матчи только в Москве или Санкт-Петербурге? Стадионы в Нижем Новгороде или в Сочи — хорошие, подготовленные к чемпионату мира. Оба варианта хороши», — цитирует Граната Metaratings.ru.

12 мая появилась информация о том, что финал Кубка России могут перенести из «Лужников» из-за потенциально невысокого зрительского интереса.

Первым участником суперфинала стал ЦСКА. Следующий финалист определится по результатам матча «Краснодар» — «Урал», который пройдет 17 мая. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.