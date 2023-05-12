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Сегодня, 19:00

Зделар — о сопернике в финале FONBET Кубка России: «Мы готовы к любой команде»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос «СЭ» о том, с кем он предпочитает сыграть в финале FONBET Кубка России.

«Это битва между «Краснодаром» и «Уралом», они должны решить между собой, кто сильнее. А мы готовы к любому сопернику. Предпочтений у меня нет. Мы достойны того, чтобы играть в финале. Могу говорить только о своей команде», — сказал Зделар «СЭ».

По итогам 26 туров ЦСКА идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 51 очко.

Также московская команда вышла а Суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с победителем противостояния «Краснодар» — «Урал». Суперфинал турнира пройдет 11 июня.

ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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