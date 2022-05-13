Появилась информация о старте продажи билетов на финал Кубка России

Финал БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая 2022 года в Москве на стадионе «Лужники». Начнется встреча в 17.00 по московскому времени.

Официальная продажа билетов на дерби «Спартак» — «Динамо» стартует на следующей неделе, после 16 мая. Минимальная стоимость — 500 рублей.

Подробная информация будет опубликована дополнительно на сайте РФС и в социальных сетях БЕТСИТИ Кубка России. Остерегайтесь мошенников и спекулянтов.

Отметим, что финал БЕТСИТИ Кубка России впервые за 15 лет состоится в «Лужниках».