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Сегодня, 14:15

«Спартак» — «Динамо»: где купить билеты на финал Кубка России

Появилась информация о старте продажи билетов на финал Кубка России
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Квинси Промес в матче РПЛ «Динамо» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Финал БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая 2022 года в Москве на стадионе «Лужники». Начнется встреча в 17.00 по московскому времени.

Официальная продажа билетов на дерби «Спартак» — «Динамо» стартует на следующей неделе, после 16 мая. Минимальная стоимость — 500 рублей.

Подробная информация будет опубликована дополнительно на сайте РФС и в социальных сетях БЕТСИТИ Кубка России. Остерегайтесь мошенников и спекулянтов.

Отметим, что финал БЕТСИТИ Кубка России впервые за 15 лет состоится в «Лужниках».

ФК Динамо (Москва)
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