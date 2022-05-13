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Каррера не приедет на кубковый финал между «Спартаком» и «Динамо»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не приедет на финал БЕТСИТИ Кубка России. Итальянский специалист объяснил это «семейными проблемами».

«Я бы с радостью приехал на финал Кубка России в Москву, но из-за семейных проблем, к сожалению, не смогу присутствовать», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и становился с красно-белыми чемпионом России сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4693843-massimo-karrera-otvetil-na-vopros-priedet-li-v-moskvu-na-final-kubka-spartak-dinamo.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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