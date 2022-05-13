Каррера не приедет на кубковый финал между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не приедет на финал БЕТСИТИ Кубка России. Итальянский специалист объяснил это «семейными проблемами».

«Я бы с радостью приехал на финал Кубка России в Москву, но из-за семейных проблем, к сожалению, не смогу присутствовать», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и становился с красно-белыми чемпионом России сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Начало — в 17.00 (мск).