Представлена айдентика финала БЕТСИТИ Кубка России
На сегодняшней пресс-конференции, посвященной финалу БЕТСИТИ Кубка России, была представлена уникальная айдентика матча. По словам СЕО БЕТСИТИ Юрия Нестерова, она отражает богатое культурное наследие Москвы и ее характер.
«Возвращение финала БЕТСИТИ Кубка России в «Лужники» спустя 15 лет — эпохальное событие, — отметил Нестеров. — Это важный шаг в развитии и популяризации не только турнира, но и всего российского футбола.
Мы не могли не сделать его красочным, именно поэтому айдентика финала яркая, эмоциональная, придающая дополнительные краски этому и без того долгожданному матчу.
Она отражает богатое культурное наследие города и его характер. При создании мы вдохновлялись Москвой, ее историей и многочисленными достопримечательностями, в которых сочетаются современные тренды и исторические памятники культуры".
Финальная игра БЕТСИТИ Кубка России впервые за 15 лет пройдет в «Лужниках». В финале, который состоится 29 мая, сыграют «Спартак» и «Динамо».