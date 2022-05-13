Представлена айдентика финала БЕТСИТИ Кубка России

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной финалу БЕТСИТИ Кубка России, была представлена уникальная айдентика матча. По словам СЕО БЕТСИТИ Юрия Нестерова, она отражает богатое культурное наследие Москвы и ее характер.

«Возвращение финала БЕТСИТИ Кубка России в «Лужники» спустя 15 лет — эпохальное событие, — отметил Нестеров. — Это важный шаг в развитии и популяризации не только турнира, но и всего российского футбола.

Мы не могли не сделать его красочным, именно поэтому айдентика финала яркая, эмоциональная, придающая дополнительные краски этому и без того долгожданному матчу.

Она отражает богатое культурное наследие города и его характер. При создании мы вдохновлялись Москвой, ее историей и многочисленными достопримечательностями, в которых сочетаются современные тренды и исторические памятники культуры".