Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» после победы армейцев в финале FONBET Кубка России назвал голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола.

11 июня ЦСКА выиграл у «Краснодара» (1:1, 6-5) в финале Кубка России. Матч прошел в «Лужниках» в Москве.

— Не считаете Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола? Многие специалисты ставят на первое место Андрея Аршавина.

— А я выбираю именно Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков. Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи! Игорь не делает себе поблажек, полностью отдает себя работе, футболу. Это не так-то просто. Нужно от многого отказаться, чтобы на такой длинной дистанции оставаться лучшим.