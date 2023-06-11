Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА — о победе армейцев над «Краснодаром» в FONBET Суперфинале Кубка России.

— Игра понравилась? — первый вопрос Валерию Газзаеву.

— Надо понимать, что это финал, решающий матч. Все поставлено на карту. Тут красота, эстетика уходят на второй план. Главное — результат, борьба, единоборства. Финалы редко бывают красивыми. Вы же вчера видели матч между «Манчестер Сити» и «Интером». Сплошная борьба на каждом участке поля! Так и сегодня. Игроки сражались с первой до последней секунды!

— Справедливо, что все решилось в серии пенальти?

— Сложно сказать. В первом тайме ЦСКА смотрелся предпочтительнее. Создал несколько моментов, потом забил с пенальти. До перерыва армейцы были сильнее, острее. В начале второго тайма «Краснодар» на какое-то время инициативу перехватил, счет сравнял, имел неплохие подходы. Но если проанализировать все 90 минут, то ЦСКА мне показался более мастеровитой командой. Создал убойные моменты в концовке. Но Чалов свой шанс не реализовал. В итоге все дошло до серии пенальти. Она стала очередным бенефисом Игоря Акинфеева. Уже сложно сосчитать, сколько таких серий он выиграл. Это его визитная карточка. Сказались его огромный опыт и мастерство. Два 11-метровых он отразил, а ведь мог взять еще два! Потрясающий показатель.

— Не считаете Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола? Многие специалисты ставят на первое место Андрея Аршавина.

— А я выбираю именно Игоря. Акинфеев, на мой взгляд, лучший футболист в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков. Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устает завоевывать трофеи! Игорь не делает себе поблажек, полностью отдает себя работе, футболу. Это не так-то просто. Нужно от многого отказаться, чтобы на такой длинной дистанции оставаться лучшим.

— Самый обсуждаемый эпизод произошел в первом тайме. Был ли пенальти на Кучаеве?

— Отвечу так. Повод указать на «точку» у арбитра был. Безбородов так увидел этот эпизод. ВАР вмешиваться не стал. Значит, наверное, надо довериться судьям. Безбородов, кстати, находился близко к эпизоду. Другое дело, зачем Олусегун так поступил. Не было никакой надобности так рискованно играть в своей штрафной.

— Не было ли вам тревожно за армейцев в начале второго тайма?

— Не понял, почему заменили Кучаева. На мой взгляд, он явно выделялся в составе армейцев, сделал пенальти, опасно бил в дальний угол. Был заметной фигурой на поле. Возможно, травма? Но с его уходом что-то в игре ЦСКА надломилось.

— Выход на замену Заболотного себя оправдал?

— В целом да. Было очень много верховой борьбы. Выход Заболотного напрашивался. Он неплохо цеплялся за мячи, выигрывал единоборства. Дважды атаки начинал Акинфеев, а Заболотный создавал давление в чужой штрафной.

— Не считаете, что тренеры «Краснодара» ошиблись, поставив на игру молодого голкипера Агкацева?

— Не считаю. Что касается самой игры, то вопросов к Агкацеву нет. Он трижды выручил в сложных ситуациях. Да, был неточный пас, который завершился атакой армейцев, но в целом он не спасовал, не дрогнул. При этом я ждал, что перед серией пенальти тренеры заменят Агкацева на Сафонова.

— Почему?

— По-моему, такой ход напрашивался. Сафонов очень хорош на пенальти, выиграл в этом Кубке России уже три серии. Даже с психологической точки зрения это могло помочь «Краснодару». Опытный голкипер, который умеет отражать 11-метровые, умеет угадывать направления ударов. Почему он не вышел? Напрашивалась же эта замена. Это для меня загадка.

— Однозначно успешный сезон ЦСКА?

— Безусловно! Поздравляю команду с таким результатом. Серебро и Кубок! Для первого года работы тренерского штаба Владимира Федотова это, конечно, успех.