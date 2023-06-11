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Сегодня, 21:26

Федотов: «Этот трофей подводит промежуточный итог в моей тренерской карьере»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе в FONBET Кубке России. Армейцы обыграли «Краснодар» в суперфинале турнира (1:1, пенальти — 6:5).

— Что этот титул значит для вас?

— Этот трофей подводит промежуточный итог в моей тренерской карьере. Когда я впервые раз пришел в секцию футбола, потом трудился в первенстве области, ПФЛ, ФНЛ, РПЛ. Много энергии потратил. Но это любимое дело. Каждый день получали наслаждение. Сегодня это хороший, промежуточный этап. Длинный, но приятный этап.

— Посмотрели, кого из «Краснодара» можно взять к себе?

— «Краснодар» — самодостаточная команда. Моя пауза в ответе уже сыграет. Будут делать гипотезы по поводу приобретения игрока, что не будет соответствовать действительности.

56-летний специалист возглавил армейцев летом прошлого года. Ранее он тренировал «Сочи», «Оренбург» и «Урал».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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