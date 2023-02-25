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Сегодня, 20:02

Мостовой заявил, что в матче «Зенит» — «Волга» играла одна команда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы санкт-петербургского «Зенита» над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Играла одна команда, а вторая думала — как продержаться. У «Волги» было всего пару ударов в сторону ворот «Зенита». Поле было неровное, кочковатое местами. Наверное, поэтому «Зенит» какое-то время мучился. Но разговор здесь был о том, с каким счетом выиграют. «Зенит» играл просто нормально, ничего не выдумывал. Какое-то время привыкали к такому полю. Разговор был один — два, три или четыре», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5010313-mostovoj-o-volga-zenit-igrala-odna-komanda-a-vtoraya-dumala-kak-proderzhatsya.html
Александр Мостовой
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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