Гаджиев оценил новый формат FONBET Кубка России

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о новом формате FONBET Кубка России.

«Положительно оцениваю новую систему розыгрыша Кубка России. Однако необходимо учесть некоторые нюансы и внести в нее небольшие изменения. Чтобы одни и те же команды не играли друг с другом по несколько раз. О корректировках формата говорил и президент Российского футбольного союза Дюков. Думаю, что он имел в виду именно это. На первой стадии, по-моему, все хорошо. А вот когда начинается плей-офф с участием команд РПЛ, некоторые детали нужно изменить», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

В сезоне-2022/23 Кубок России впервые был поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

В суперфинале Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5). Московская команда в восьмой раз в истории выиграла турнир.