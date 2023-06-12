Игнатьев посоветовал Агкацеву вести себя как Акинфеев

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о работе вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева в суперфинале FONBET Кубка России.

«Агкацев отработал достаточно надежно. Да были ошибки, но они были несущественные. Станислав показался вратарем, соответствующим уровню игры. На данном этапе это довольно талантливый игрок с хорошей перспективой. А дальше все зависит от того, как человек относится к себе по жизни. Я бы ему посоветовал делать все возможное, чтобы двигаться вперед в футбольном деле и вести себя, как Акинфеев. Этот человек и по спортивным, и по чисто человеческим моментам показательный. Именно поэтому на протяжении стольких лет он занимает пост номер один в ЦСКА и долгие годы был первым в сборной страны», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России.

21-летний Агкацев в прошедшем сезоне провел за первую команду «быков» 8 матчей во всех турнирах.