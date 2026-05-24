Круговой считает, что «Спартак» по пенальти обыграет «Краснодар» в суперфинале Кубка России

Футболисты сборной России поделились прогнозом на суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Кто выиграет Кубок страны? «Спартак» по пенальти», — заявил защитник ЦСКА Данил Круговой в видео, опубликованном пресс-службой сборной России.

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев также предположил, что победитель определится в серии пенальти.

«Думаю, будет честная игра и победит сильнейший», — сказал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

Матч пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по местному времени.

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