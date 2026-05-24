Спартак — Краснодар: прогноз и коэффициенты на матч финала Кубка России
«Спартак» и «Краснодар» встретятся в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 24 мая. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от суперфинала.
«Спартак», возможно, фаворит. Достаточно равные команды. «Краснодар» деморализован после упущенного чемпионства. Еще за красно-белых играет фактор поддержки болельщиков», — сказал Погребняк «СЭ».
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Краснодару»: коэффициент на его победу в Кубке России составляет 1.83, на победу «Спартака» — 2.00.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте.
Судейство