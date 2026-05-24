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Спартак — Краснодар: прогноз и коэффициенты на матч финала Кубка России

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в заключительной игре Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 24 мая. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от суперфинала.

«Спартак», возможно, фаворит. Достаточно равные команды. «Краснодар» деморализован после упущенного чемпионства. Еще за красно-белых играет фактор поддержки болельщиков», — сказал Погребняк «СЭ».

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Краснодару»: коэффициент на его победу в Кубке России составляет 1.83, на победу «Спартака» — 2.00.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн-трансляция суперфинала Кубка России 24&nbsp;мая 2026 года.«Спартак» — «Краснодар» в суперфинале Кубка России: онлайн-трансляция

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
24 мая, 18:00. Лужники (Москва)
Спартак
1:1
Краснодар

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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