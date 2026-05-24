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Карседо признан лучшим тренером сезона в Кубке России

Алина Савинова
Хуан Карседо.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Испанец Хуан Карлос Карседо, возглавляющий «Спартак», стал лучшим тренером сезона-2025/26 в FONBET Кубке России, сообщает пресс-служба турнира.

В голосовании болельщиков 52-летний специалист набрал 57% и опередил главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева (34%).

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Под его руководством московская команда вышла в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по местному времени.

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Хуан Карлос Карседо
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ФК Спартак (Москва)
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