Карседо признан лучшим тренером сезона в Кубке России

Испанец Хуан Карлос Карседо, возглавляющий «Спартак», стал лучшим тренером сезона-2025/26 в FONBET Кубке России, сообщает пресс-служба турнира.

В голосовании болельщиков 52-летний специалист набрал 57% и опередил главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева (34%).

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Под его руководством московская команда вышла в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по местному времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max