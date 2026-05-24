«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция Суперфинала Кубка России
«Спартак» и «Краснодар» встречаются в Суперфинале FONBET Кубка России. Начало матча в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 24 мая, — в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию суперфинала Кубка России. Ключевые события игры «Спартак» — «Краснодар» можно отслеживать также в матч-центре на нашем сайте.
Игру в прямом эфире показывают каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира на федеральном канале — в 17.00 мск.
Кроме того, смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.
«Спартак» выиграл Кубок России в 2022 году, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1). В предыдущем розыгрыше красно-белые вылетели на стадии финала регионов, уступив «Ростову» (1:2), а черно-зеленых 1/4 финала пути регионов выбил «Ахмат» (1:2).
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