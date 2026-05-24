«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция Суперфинала Кубка России

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в Суперфинале Кубка России 24 мая

«Спартак» и «Краснодар» встречаются в Суперфинале FONBET Кубка России. Начало матча в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 24 мая, — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Суперфинал.

24 мая, 18:00. Лужники (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию суперфинала Кубка России. Ключевые события игры «Спартак» — «Краснодар» можно отслеживать также в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире показывают каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира на федеральном канале — в 17.00 мск.

Кроме того, смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

«Спартак» выиграл Кубок России в 2022 году, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1). В предыдущем розыгрыше красно-белые вылетели на стадии финала регионов, уступив «Ростову» (1:2), а черно-зеленых 1/4 финала пути регионов выбил «Ахмат» (1:2).