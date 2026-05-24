Жуков верит, что «Спартак» выиграет Кубок: «Это важнейший матч в сезоне»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России между красно-белыми и «Краснодаром».

«Для «Спартака» финал Кубка России важнейший матч в сезоне. Будем верить, что команда возьмет долгожданный трофей. «Краснодар» очень сильная команда, одна из лучших в этом сезоне. Будет очень интересный и зрелищный финал», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России сезона-2025/26 в воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.