«Спартак» — «Краснодар»: прямая трансляция матча финала Кубка России начнется в 18.00 мск

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в матче Кубка России

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в финальном матче FONBET Кубка России в воскресенье, 24 мая. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. За основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Краснодар» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Суперфинал.

24 мая, 18:00. Лужники (Москва)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В сезоне-2025/26 клубы встречались дважды (в РПЛ), обе игры завершились победой краснодарцев со счетом 2:1.

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