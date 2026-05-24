«Спартак» — «Краснодар»: прямая трансляция матча финала Кубка России начнется в 18.00 мск
«Спартак» и «Краснодар» сыграют в финальном матче FONBET Кубка России в воскресенье, 24 мая. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. За основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Краснодар» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
В сезоне-2025/26 клубы встречались дважды (в РПЛ), обе игры завершились победой краснодарцев со счетом 2:1.
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